Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»

12:42 | 23.10.2019

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате». Об этом он заявил на переговорах с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



Зеленский считает, что Украина выполнила свою часть условий для продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.



Как отмечает РИА «Новости», президент Украины в эти дни находится в Японии с визитом по поводу интронизации императора Нарухито. Отмечается, что у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

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