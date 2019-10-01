В Москве скончалась 28-летняя дочь полномочного посла Ирана в России

16:21 | 22.10.2019

В Москве погибла 28-летняя дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи — Арефех Санаи, передает Kp.ru. Как сообщили РБК в посольстве Ирана, Мехди Санаи умерла после сердечного приступа. При это ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка совершила самоубийство. Издание Baza сообщало, что на родине она наблюдалась у психолога. Также Мехди Санаи жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.

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