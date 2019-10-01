Путин на встрече с Эрдоганом назвал ситуацию в Сирии острой

16:11 | 22.10.2019

Путин на встрече с Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии. По словам президента РФ, ситуация в регионе очень острая, все это видят и понимают, поэтому консультации РФ и Турции по данному вопросу очень востребованы.



Ранее перед переговорами пресс-секретарь Путина Песков сказал, что российская сторона рассчитывает узнать о планах Анкары по операции на севере Сирии.



Отметим, что переговоры Путина и Эрдогана проходят сегодня в резиденции президента РФ в Сочи.

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