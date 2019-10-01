15:50 | 22.10.2019

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло с 15 до 17, сообщили в СКР. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, обнаружены тела еще двух погибших. Ранее они числились без вести пропавшими.



Как напоминает «Ведомости», дамба обрушилась в ночь на 19 октября в поселке Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели.



Ранее на месте прорыва дамбы нашли сейф, в котором было около 18 килограммов золота, которое решили использовать для возмещения ущерба потерпевшим.

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