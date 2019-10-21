Мужчина зарезал двух человек и ранил четверых в деревне Дудкино в Новой Москве

13:30 | 22.10.2019

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Новой Москве. При этом двое в результате нападения скончались. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Инцидент произошел около 05:35 22 октября в деревне Дудкино в ТиНАО. Отмечается, что местный 26-летний житель зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет, которые отказались давать ему деньги в долг. Еще четыре человека были ранены при попытке остановить нападавшего. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.



По данным телеграмм-каналов, погибшие и пострадавшие – знакомые злоумышленника. Якобы он пришел в хостел, где они проживали, просить в долг, но, услышав отказ, напал с ножом.

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