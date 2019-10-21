Госсекретарь США Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

13:22 | 22.10.2019

В интервью CNBC госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости».



«Мы предпочитаем мир войне... Но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов», — заявил Помпео.



Как напоминает РИА «Новости», Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. 17 октября в ходе переговоров Эрдогана, вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря США Майка Помпео Турция обязалась остановить операцию на 120 часов, чтобы курдские отряды ушли из 30-километровой «безопасной зоны».

© «Вечерние ведомости»