Вертолеты ВКС РФ приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка

13:08 | 22.10.2019

Вертолёты ВКС РФ приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее была американская база. Об этом сообщил командир одного из подразделений сирийских вооруженных сил. В настоящее время в аэропорту ведутся работы по разбору завалов и разбитой техники.



Как напоминает РБК, пять лет назад аэродром заняло «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). В 2017 году он перешел под контроль оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС). Позже там появилась американская военная база.

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