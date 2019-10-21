По данным Росстата, почти половина российских семей имеет средства лишь на еду и одежду

12:30 | 22.10.2019

Росстат сообщил, что в 2019 году 49,4% российских семей располагают доходами, которых хватает только на еду и одежду. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,6 процентных пункта. В Росстате видят в этих данных положительную динамику.



Количество семей, которые могут позволить себе еду, одежду и товары длительного пользования составляет 31,7% на первый квартал 2019 года, а на второй — 32,6%. Но эти семьи не могут приобрести автомобиль. Количество тех, кто заявил о возможности приобретать все, что считают нужным (в том числе квартиры, дачи, автомобили), выросло с 2,6% до 2,7%.

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