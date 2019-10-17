Власти Украины заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

15:12 | 18.10.2019

Министр энергетики Украины сообщил, что пока страна не может отсоединиться от российской энергосистемы. При этом, по словам Виталия Шубина, Киев все делает для интеграции в европейскую энергосистему. По его расчетам, для изменения ситуации потребуется ещё как минимум три года.



Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день только часть Украины — Бурштынский энергоостров — имеет соединение с энергосистемой Европы. А конечная цель Украины полностью объединиться с энергосистемой Европы.

© «Вечерние ведомости»