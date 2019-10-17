В России и странах ЕЭК порекомендовали установить минимальную цену на сахар

14:59 | 18.10.2019

Евразийская экономическая комиссия порекомендовала России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии установить минимальную цену, при которой производство сахара будет рентабельным, сообщает РБК. Такое совет ЕЭК дала из-за того, что в последнее время резко снизились оптовые цены на сахар. Это произошло из-за рекордного урожая сахарной свёклы в России и скопившихся излишков сахара.



Сообщается, что год назад килограмм сахара стоил 36 рублей, а сейчас отпускная цена составляет менее 22 рублей. Таким образом за 12 месяцев оптовые цены упали на 40%.

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