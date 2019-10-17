Турецкие войска возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн вопреки соглашению с США

14:46 | 18.10.2019

Армия Турция возобновила атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, несмотря на договоренности о временном прекращении огня, достигнутое с США накануне, передает телеканал Al-Mayadeen, ссылаясь на курдские источники. Агентство Reuters также подтвердило информацию об обстреле и столкновениях.



Как напоминает РИА «Новости», девятого октября глава Турции Эрдоган сообщил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана.



Накануне американские власти заявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 часов. Курды, в соответствии с соглашением, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

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