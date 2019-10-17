Украинские власти приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

14:38 | 18.10.2019

Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, сообщает РИА Новости. Как рассказал замглавы МИД Украины Василия Боднара, она начнет применяться после выборов в Донбассе.



При этом, по его словам, под амнистию не попадут люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастных к крушению малайзийского Boeing.



В свою очередь в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что требуют помилования всех участников конфликта на территории Донбасса.

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