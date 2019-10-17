Исследователи Русского географического общества нашли в Арктике бочку кофе 1902 года

12:58 | 18.10.2019

Исследователи Русского географического общества в ходе экспедиции в Арктике нашли хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зернами, передает ren.tv. Полярники нашли ее во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина 1902 года.



По словам путешественника Леонида Круглова, остатки лагеря на Земле Франца-Иосифа хорошо сохранились, но в скором времени море разрушит берег и постройки исчезнут.

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