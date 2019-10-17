Муж певицы Лолиты Милявской подал иск о разводе

12:51 | 18.10.2019

Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Такая запись появилась на сайте суда. Таким образом, в ближайшее время брак 55-летней певицы и 44-летнего фитнес-тренера будет расторгнут после девяти лет совместной жизни. Отметим, что этот развод станет для Лолиты пятым по счету.



Певица объявила о расставании еще в начале июля. По ее словам, они недостаточно работали над отношениями.

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