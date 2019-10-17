Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о запрете одноразовых пластиковых пакетов

12:20 | 18.10.2019

Издание «Известия» сообщило, что Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. При этом потом предполагается их полный запрет. Однако, когда именно пакеты исчезнут с прилавков магазинов, в службе не сообщили.



В пресс-службе ведомства отметили, что Роспотребнадзор выступает за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики». При этом уточняется, что инициативу уже поддержали в Минприроды.

© «Вечерние ведомости»