Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после тяжелого нокаута

16:17 | 17.10.2019

Американский боксер Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет, сообщается на сайте WBC.



Как напоминает sports.ru, боксер был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвеллом на шоу в Чикаго. Это встреча состоялась в андеркарде боя Александр Усик – Чэз Уизерспун.



В десятом раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.



Отметим, что на профессиональном ринге Дэй провел 22 боя: 17 побед, из которых 16 нокаутом, 1 ничья и 4 поражения.

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