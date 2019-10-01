Великобритания и Евросоюз договорились о новом соглашении по Brexit

16:07 | 17.10.2019

Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с Евросоюзом по Brexit. О призвал парламент довести Brexit до конца уже в эту субботу.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также сообщил о соглашении. По его словам, соглашение является справедливым и сбалансированным для ЕС и Великобритании.



Как напоминает РИА «Новости», Британия должна покинуть Евросюз 31 октября. В субботу парламент страны должен проголосовать по новому соглашению.

© «Вечерние ведомости»