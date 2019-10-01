В Польше заявили о возросшей мощи российских вооруженных сил

15:46 | 17.10.2019

Польский правительственный аналитический центр оценил учения, которые проводила армия РФ в 2019 году. Эксперты отметили возросшую мощь ВС России и прогресс военной реформы. При этом, они считают, что цель этих изменений — «подготовка к полномасштабному конфликту без применения ядерного оружия».



В частности, польские специалисты, заявили маневры «Центр-2019» и «Щит Союза» продемонстрировали, что российские военные готовы к переброске солдат в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений. Кроме того, авторы доклада считают, что РФ может вести армейские операции как минимум в двух стратегических направлениях, передает РИА «Новости».

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