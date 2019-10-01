В СКР назвали главную причину смерти пассажиров разбившегося в Шереметьево SSJ-100

13:22 | 17.10.2019

СКР назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае текущего года в московском аэропорту «Шереметьево».



По словам главы главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса, большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. При этом опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. Он также добавил, что пассажиры не успели среагировать на случившееся и быстро отстегнуться от кресел.



Как напоминает life.ru, пятого мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. Из 78 человек на борту, включая пять членов экипажа, погиб 41 человек.

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