По данным ВЦИОМ, 40% россиян положительно относятся к эко-активистке Грете Тунберг

15:43 | 16.10.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения выявил отношение граждан РФ к шестнадцатилетней шведской эко-активистке Грете Тунберг, передает РБК.



По данным опроса, 40% россиян, которые что-то слышали о Грете Тунберг, относятся к ее деятельности положительно. 27% опрошенных высказались отрицательно, 31% относятся к этому безразлично. Всего о деятельности Тунберг в той или иной степени известно 37% россиян.



Как напоминает iz.ru, 24 сентября Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявила о гибели экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом только о деньгах и экономическом росте.

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