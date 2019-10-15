В Минздраве сообщили, что средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

14:58 | 16.10.2019

В пресс-службе Минздрава сообщили, что продолжительность жизни граждан РФ увеличилась на 0,7 года по сравнению с показателями прошлого года. Таким образом россияне в среднем живут 73,6 года.



При этом женщины в России живут значительно дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 78,5 лет, у мужчин — 68,5 лет.

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