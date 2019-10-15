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12:57 | 16.10.2019

В России из-за пенсионной реформы сильно сократился личный состав МВД

Личный состав Министерства внутренних дел сократился до минимума с 2012 года, следует из отчетов ведомства. Согласно документам, уровень укомлектованности сотрудниками составил 92,6%, не достигнув планового значения в 95%.

При этом в прошлом году укомплектованность органов также не достигла планового значения в 95%. Кроме того, она сократилась на 1,6 п.п. по сравнению с 2017 годом.

Как передает РИА «Новости», в Счетной палате такие данные объяснили увольнением большого числа сотрудников в связи с выслугой лет, которое дает право на получение пенсии «ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России».

© «Вечерние ведомости»

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