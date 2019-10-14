В Минске задержана попавшая под американские санкции россиянка Анна Богачёва

14:46 | 15.10.2019

В Минске задержана гражданка РФ Анна Богачёва. Ранее она попала под санкции США по делу «о вмешательстве» в выборы, передает РИА «Новости». Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, она была задержана в гостинице, где были также ее муж и ребенок. Адвокат девушки уверен, что россиянку задержали по запросу США. Официального подтверждения информации пока нет.

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