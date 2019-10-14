Россия и мир
13:57 | 15.10.2019
Сирийская правительственная армия встретилась с отступающими силами США
Глава Турции Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:56 | 15.10.2019
В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»
16:27 | 15.10.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев
16:08 | 15.10.2019
На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход
15:55 | 15.10.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по программе «Старшее поколение»
15:43 | 15.10.2019
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве
15:06 | 15.10.2019
В Кушве сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность игорного клуба
14:43 | 15.10.2019
В Екатеринбурге планируется создание нового музыкального фестиваля
14:17 | 15.10.2019
В Свердловской области планируется «Большой этнографический диктант»
13:56 | 15.10.2019
Конституционные права первого вице-мэра Екатеринбурга были нарушены
13:36 | 15.10.2019
В рамках нацпроекта в Перми отремонтирован выезд с микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов
13:28 | 15.10.2019
По неофициальным данным, пропавшая екатеринбурженка найдена мертвой
12:59 | 15.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие движения на Эльмаше
12:43 | 15.10.2019
Департамент транспорта администрации Перми представил перевозчикам проект нового контракта
12:32 | 15.10.2019
Активистку штаба Навального в Екатеринбурге отпустили после допроса
12:11 | 15.10.2019
В Екатеринбурге число пунктов самовывоза посылок возрастёт до 197 точек
11:57 | 15.10.2019
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»
11:42 | 15.10.2019
Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток
11:41 | 15.10.2019
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Казани
11:33 | 15.10.2019
В Перми пройдет конкурс «Первоклассник года-2019»
11:10 | 15.10.2019
Задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
10:29 | 15.10.2019
В Екатеринбурге Subaru наехал на Kia, сбил пешехода и врезался в дерево
09:58 | 15.10.2019
К активистам екатеринбургского штаба Навального пришли полицейские
09:34 | 15.10.2019
59 проектов Свердловской области получат президентские гранты
09:07 | 15.10.2019
У пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной заработал телефон
21:41 | 14.10.2019
В Сухом Логу будут судить мужчину, убившего питомцев своей супруги
20:36 | 14.10.2019
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения
20:24 | 14.10.2019
В Екарту по просьбе родителей школьников и студентов могут вернуть метро
20:23 | 14.10.2019
В Перми автомобиль сбил группу школьников
19:36 | 14.10.2019
В Екатеринбурге стартовала ежегодная спартакиада народов Среднего Урала
19:08 | 14.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76
18:47 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле ликвидировали 5 несанкционированных свалок