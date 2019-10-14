Сирийская правительственная армия встретилась с отступающими силами США

13:57 | 15.10.2019

Сирийская правительственная армия встретилась с американскими войсками, когда те отступили с предыдущих позиций. Соответствующее видео выложило агентство Ruptly. На кадрах видно, что сирийские военные едут навстречу автомобилям армии США. При этом военнослужащие ни одной из сторон не отреагировали на встречу. Встреча произошла на северо-востоке Сирии, между населенными пунктами Манбидж и Кобани.



Глава Турции Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана.

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