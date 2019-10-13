В Москве врачи удалили москвичке опухоль диаметром полметра

12:36 | 14.10.2019

Хирурги московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова удалили 52-летней женщине пятидесятисантиметровую опухоль.



Ранее пациентка обратилась к врачам с жалобой на серьезное увеличение живота в объеме, а также общую слабость. Все это мучило ее последние полтора месяца.



Исследование выявило в брюшной полости гигантскую опухоль, исходящую из правого яичника, а также увеличенную матку. В больнице женщине успешно удалили новообразование и матку с придатками. Проведенное исследование показало, что опухоль была злокачественной.



Позднее ей будет необходимо регулярно наблюдаться у врачей для предупреждения рецидива.

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