На Японию надвигается самый мощный за последние 60 лет тайфун «Хагибис»

13:21 | 11.10.2019

На Японию надвигается тайфун «Хагибис». По потенциальной разрушительной силе его сравнивают с тайфуном «Ида», обрушившимся на страну в 1958 году. Тогда погибли более 1,2 тыс. человек.



По предварительным данным «Хагибис» достигнет региона Токай или Канто уже сегодня вечером. Затем тайфун направится на северо-восток к региону Тохоку.



Ожидается, что стихийное бедствие принесет с собой штормовой ветер и рекордно сильные дожди. Метеорологи предупреждают об угрозе штормов, оползней, а также затоплений. Жителей Японии призвали принять меры безопасности, не дожидаясь темноты и следуя указаниям об эвакуации.

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