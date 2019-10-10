Минздрав назвал регионы РФ, лидирующие по заболеваемости алкоголизмом

11:58 | 11.10.2019

Минздрав РФ опубликовал данные за 2018 год по выявленным заболеваниям, связанным с алкоголизмом.



По данным ведомства, из-за алкоголизма к медикам за год обратились более двух миллионов граждан РФ. Это 1,4% населения страны. При этом 75 тысяч человек получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» впервые.



Больше всего новых случаев заболеваний из-за алкоголя насчитали в Чукотском автономном округе (29 пациентов на 10 тыс. жителей старше 18 лет). На втором месте Якутия (23 пациента на 10 тыс. населения), а на третьем Ненецкий автономный округ (20 пациентов на 10 тыс. населения).

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