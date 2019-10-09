В Госдуме заявили об игнорировании правительством РФ просьб о поддержке армии

12:45 | 10.10.2019

В комитете Государственной Думы по обороне заявили, что власти РФ игнорирует его рекомендации по вопросам потребностей армии. Отметим, что комитет возглавляет генерал-полковник запаса Владимир Шаманов.



Заключение комитета касается первого чтения законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



В документе говорится, что правительство РФ не принимает во внимание просьбы повысить зарплаты гражданскому персоналу воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти, передает РИА «Новости». Кроме этого, комитет просил выделить дополнительные средства на жилищные субсидии, чтобы не допустить очередей на жилье. Депутаты также просили доиндексировать военные пенсии.

© «Вечерние ведомости»