По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк парализовало правую часть тела

13:21 | 9.10.2019

Как сообщает телеграмм-канал Mash, тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк перевезли из больницы на улице Щепкина в другой медцентр. В этой реабилитационной клинике восстанавливают тяжелобольных пациентов.



Отмечается, что на фоне заболевания у актрисы парализовало правую часть тела. Теперь Анастасия Заворотнюк не может передвигаться без помощи других.



Как напоминает lenta.ru, в начале осени сообщалось, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга.

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