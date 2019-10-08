Россия и мир
13:21 | 9.10.2019
По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк парализовало правую часть тела
Отмечается, что на фоне заболевания у актрисы парализовало правую часть тела. Теперь Анастасия Заворотнюк не может передвигаться без помощи других.
Как напоминает lenta.ru, в начале осени сообщалось, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга.
© «Вечерние ведомости»
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