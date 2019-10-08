В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативы отдыху в Турции

12:48 | 9.10.2019

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции. Отметим, что в октябре многие турецкие отели на сто процентов.



Он посоветовал туристам из РФ обратить внимание на Кипр, Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию. Кроме того, Барзыкин предложил россиянам переключиться на страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Доминикану, где осенью низкий сезон.



Ранее СМИ сообщили, что турецкая Анталья заняла шестнадцатое место в мировом рейтинге самых перегруженных туристами мест.

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