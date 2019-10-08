Компания Johnson & Johnson выплатит 8 млрд долларов за выросшую грудь у мужчины

12:38 | 9.10.2019

В США суд потребовал от компании Johnson&Johnson выплатить восемь миллиардов долларов Николасу Маррею в качестве компенсации за побочный эффект от приема препарата Risperdal, передает Reuters. Такой штраф наложен за то, что компания не предупреждала Маррея и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата.



Отмечается, что 26-летний Мюррей употреблял препарат в детстве по предписанию врачей. Risperdal прописывали людям с аутизмом. Однако со временем появился побочный эффект — гинекомастия (увеличение молочных желёз у мужчин).

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