С 2020 года туалеты на всех железнодорожных вокзалах РФ сделают бесплатными

16:49 | 8.10.2019

Российские железные дороги собираются к следующему году сделать на всех вокзалах туалеты бесплатными. В пресс-службе дирекции ж/д вокзалов РИА "Новости" сообщили, что такие меры приняты из-за регулярных жалоб пассажиров на стоимость услуг туалетов. Также результаты анализа финансовых показателей выявили, что на 87 вокзалах платная услуга оказалась убыточной.



Как отмечает корпоративная газета РЖД «Гудок», в настоящий момент, в России существует 344 железнодорожных вокзала, а бесплатные туалеты есть только в 80 из них.

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