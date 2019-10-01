Власти Нидерландов откажутся от названия «Голландия» из‑за негативных ассоциаций

16:33 | 8.10.2019

Власти Нидерландов решило отказаться от названия «Голландия», сообщает Adformatie. Отмечается, что в дальнейшем будет использовать лишь термин Нидерланды.



Власти этой европейской страны считают, что, название «Голландия» вредит имиджу страны, так как, по их мнению, связано с заведениями, где можно употреблять легкие наркотики, а также с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме.



Кампания по изменению международного имиджа будет запущена до конца года. Название Нидерланды станет официальным брендом страны на следующем музыкальном конкурсе "Евровидение», а потом и на Олимпийских играх в Токио.

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