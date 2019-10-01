Власти Ирана заявили, что задержали российскую журналистку Юлию Юзик не за шпионаж

16:05 | 7.10.2019

Власти Ирана заявили, что задержание журналистки из РФ Юлии Юзик не связано со шпионажем, Об этом сообщил представитель иранского правительства Али Рабии. По его словам, причина задержания связана с вопросом получения визы.



Как напоминает РИА «Новости», ранее российское посольство в Иране сообщило, что Юлия Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. Однако в аэропорту у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее арестовали в отеле. Некоторые СМИ написали, что Иран заподозрил Юзик в работе на израильские спецслужбы.

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