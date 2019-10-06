Путин накануне своего дня рождения вместе с Шойгу погулял по сибирской тайге

13:39 | 7.10.2019

Путин накануне своего дня рождения вместе с Шойгу прогулялся по горам в сибирской тайге. Там они понаблюдали за природой и пособирали грибы. Журналисты из кремлевского пула опубликовали видео прогулки Путина и Шойгу. Напомним, сегодня президенту РФ исполнилось 67 лет.



Пресс-секретарь Путина Песков ранее говорил, что сам день рождения Путин «планирует провести на природе, в кругу родных и близких».

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