Кинокомикс «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

12:20 | 7.10.2019

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса в первый уикенд собрал в США 93,5 миллиона долларов. Таким образом кинокомикс обновил рекорд октября, сообщает Variety. Ранее самые большие сборы были у фильма «Веном» студии Sony. Он собрал 80 миллионов долларов.



В международном прокате кинокартина о главном сопернике Бэтмена собрала 140,5 миллиона долларов. В том числе лента возглавила и российский бокс-офис. В РФ ее сборы составили 620 миллионов рублей.



Напомним, премьера «Джокера» прошла в августе на Венецианском кинофестивале. Там картина получила главный приз — «Золотого льва».

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