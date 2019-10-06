В Минэкономразвития считают, что естественный прирост населения в РФ начнется после 2024 года

12:07 | 7.10.2019

В Минэкономразвития России считают, что естественный прирост населения в России начнется не ранее чем через пять лет. Такая информация содержится в прогнозе ведомства социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы.



В МЭР говорят о старении населения и ухудшению возрастной структуры. В том числе уменьшается число женщин раннего и среднего репродуктивного возраста, то есть 20–34 лет.



По данным специалистов, рост численности населения в ближайшие три года будет происходить за счет мигрантов, и только с 2024 он будет возможен за счет естественного прироста.



В соответствии с прогнозами, число россиян вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек.

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