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11:32 | 7.10.2019

Социологи назвали российские города — лидеры по уровню зарплат

Составлен рейтинг городов РФ по заработной плате. Социологи замечают, что он сильно разнится. Больше всего товаров и услуг на свою зарплату могут купить москвичи и жители Южно-Сахалинска.

Соотношение зарплат и стоимости потребительского набора в ста городах РФ рассчитали эксперты РИА Рейтинг. Исследование показало, что в городах с зарплатами выше средних цены часто выше среднероссийских, но при этом все равно разница в доходах ощутима.

Топ-10 городов РФ по заработной плате:
1. Москва — 3,83 стандартного набора (средняя зарплата 96,9 тыс. руб.);
2. Южно-Сахалинск — 3,81 (90,6 тыс. руб.);
3. Салехард — 3,35 (88 тыс. руб.);
4. Сургут — 3,24 (75,8 тыс. руб.);
5. Ханты-Мансийск — 3,20 (71,6 тыс. руб.);
6. Магадан— 2,90 (82,9 тыс. руб.);
7. Санкт-Петербург — 2,89 (63,8 тыс. руб.);
8. Тюмень — 2,75 (53,6 тыс. руб.);
9. Нижневартовск — 2,74 (64,6 тыс. руб.);
10. Петропавловск-Камчатский — 2,71 (80,4 тыс. руб.).

На последнем месте рейтинга находится город Шахты из Ростовской бласти. Его коэффициент равняется 1,36. Кроме того низкое соотношение зарплат и фиксированного набора в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Также отмечается, что из девяти худших городов, пять - столицы республик Северного Кавказа.

© «Вечерние ведомости»

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