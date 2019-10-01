Голливудского актёра Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

16:50 | 4.10.2019

Голливудского актёра Джеймса Франко, а также его коллег по школе актёрского мастерства обвинили в сексуальных домогательствах. Иск в суд округа Лос-Анджелес подали две студентки Сара Титер-Каплан и Тони Гаал.



Актрисы, которые пришли в актерскую школу в 2014 году, заявили, что Франко и его партнеры использовали свое положение с целью склонить их к участию в прослушиваниях и съемках сексуального характера. Это бы им гарантировало роли в будущих фильмах.



Как напоминает РИА «Новости», ранее Франко в сексуальных домогательствах обвинила актриса Виолет Пэйли. При этом в это же время сам актер присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

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