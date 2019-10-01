В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском

16:35 | 4.10.2019

В Калифорнии 32-летний Дэвид Дельгадо избил мужчину, на голове которого была кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Причем надпись была сделана на русском языке.



В полиции Эрмоса Бич заявили, что подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке. Затем Дельгадо избил мужчину украл его головной убор и сбежал. В настоящее время подозреваемый задержан и взят под стражу. Сумма залога для его освобождения составляет 100 тысяч долларов. Дельгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.

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