В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик по подозрению в шпионаже

15:51 | 4.10.2019

Иранские власти по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Ее задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Об этом рассказал РБК ее бывший муж Борис Войцеховский. Паспорт забрали в аэропорту, но потом силовики из Корпуса стражей Исламской революции выломали дверь в гостиничный номер и увезли ее из отеля. Отмечается, что Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве с спецслужбами Израиля, ей грозит 10 лет тюремного заключения.



В посольстве РФ в Иране заявили, что им известно о задержании журналистки. Об этом сказал пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

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