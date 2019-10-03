В Краснодарском крае вооруженные люди напали на завод и расстреляли охранников

15:37 | 4.10.2019

Сегодня утром во время нападения неизвестных на завод «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края трое охранников получили огнестрельные ранения. Как сообщает «Интерфакс», группа вооруженных людей приехала утром к заводу на четырех автомобилях и расстреляли охранников. Пострадавших госпитализировали с ранениями головы, шеи, кисти руки и предплечья. Все участники инцидента установлены, но информации об их задержании пока нет.



На место инцидента прибыли оперативники ФСБ, сотрудники СКР, а также глава Славянского района Роман Синяговский.

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