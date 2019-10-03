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11:52 | 4.10.2019

Работавший над «Аватаром» российский специалист зарезал своих родителей из-за собаки

В лондонском суде россиянин Сергей Кудрявцев признал себя виновным в убийстве собственных родителей. Преступление было совершено в мае 2019 года из-за бытовой ссоры. Спустя три дня он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Кудрявцев заявил, что решился на убийство, из-за разногласий с родственниками по поводу ухода за собакой породы мастиф. При этом психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Отметим, что Кудрявцев является специалистом по визуальным эффектам. Он работал над «Аватаром», «Властелином колец», «Восстанием планеты обезьян», «Я, робот» и другими фильмами.

© «Вечерние ведомости»

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