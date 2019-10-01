Россия признана лидером среди европейских стран по количеству заключенных

17:08 | 3.10.2019

РФ поставили на первое месте в Европе по количеству человек, содержащихся в тюрьмах и колониях. Такая информация содержится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума.



В докладе говорится о том, что в РФ на 100 тысяч человек приходится 375 заключенных, при этом в европейских странах средний показатель – 102 человека. Таким образом, Россия занимает девятнадцатое место в мире и первое среди стран Европы.



По словам экспертов, эти цифры можно объяснить «жестким уголовным законом», в соответствии с которым за «ненасильственные преступления» очень часто сажают в тюрьму. Специалисты также отмечают, что большое количество заключенных негативно сказываются как на экономике страны, так и на профилактике преступлений.

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