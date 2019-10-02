В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию граждан

11:16 | 3.10.2019

В Госдуме задумались о создании в РФ новой льготной категории — «жертвы перестройки». Такую мысль высказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее письмо он с направил главе Минтруда Максиму Топилину, передает iz.ru.



По мнению депутата, в ходе «перестройки» в 1980-х годах многие жители СССР пережили гуманитарную катастрофу. По мнению Чернышева, главными жертвами стали те, которым в тот период было от 25 до 45 лет.



Депутат заявил, что «жертвы перестройки» рано уходили из жизни и тяжело болели и поэтому они нуждаются в поддержке. О каких именно льготах идет речь неизвестно.

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