По данным ученых, в России из-за глобального потепления стремительно тает вечная мерзлота

12:31 | 2.10.2019

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал, что из-за глобального потепления в некоторых северных городах РФ начала таять многолетняя мерзлота. При этом по своей глубине протаивание мерзлоты происходит неравномерно, передает РИА «Новости».



Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад «Океан и криосфера в меняющемся климате». По их данным считаю, что через 80 лет многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Напомним, что в России более 50% территории -это многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.



По словам Екайкина, к концу этого века граница мерзлоты отодвинется дальше на север, а в зоне таяния будут уже города Игарка, Якутск, Магадан и другие. Эксперты считаю, что таяние вечной мерзлоты будет оказывать влияние на климат выбросами в атмосферу оттаявших метана и углекислого газа, что, в свою очередь, усилит парниковый эффект и приведет к каскадному эффекту потепления.

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