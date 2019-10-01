Ученые из Великобритании сравнили продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

11:56 | 2.10.2019

По случаю Международного дня вегетарианства британские ученые провели исследований, которые показали, что при нынешнем уровне потребления мяса и сахара уже через 30 лет человечество может оказаться на грани глобального голода. Исследователи пришли к выводу, что уже к 2050 году ресурсы Земли могут быть полностью исчерпаны.



Ученые советуют съедать в день 14 граммов мяса, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в два раза больше, чем сейчас. По их данным, это позволит избежать почти 11 миллионов преждевременных смертей в год и в лучшую сторону скажется на климате планеты.



Ученые с 2006 года наблюдали за здоровьем сотен тысяч человек и пришли к выводу, что красное мясо может быть причиной болезней сердечно-сосудистой системы и рака. Помимо этого исследователи заявили, что в целом жизнь у мясоедов короче, чем у вегетарианцев.

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