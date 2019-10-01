В Сирии испытали новейшую российскую систему противовоздушной обороны С-500

10:07 | 2.10.2019

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» успешно испытали в Сирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.



В ходе тестирования был выявлен ряд неполадок в работе техники, однако проблемы удалось оперативно решить. Сейчас испытания уже завершены и признаны успешными.



Комплексы С-500 представляют собой новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Радиус поражения системы — 600 километров. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. У нее также будет возможность поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 будет значительно превосходить находящийся на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3, передает РИА «Новости».

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