Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

15:41 | 1.10.2019

Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре. Призыву в срок с 1 октября по 31 декабря подлежат 132 тыс. человек. Этим же указом увольняются солдаты матросы, сержанты и старшины, чей срок службы истек. Призыв пройдёт во всех 85 регионах России.

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