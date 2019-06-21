Китай впервые продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41

11:20 | 1.10.2019

На параде в честь 70-летия образования КНР представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41. Работу над этой трехступенчатой ракетой КНР начала с 1980-х годов и уже в 2009 году ее должны были показать публике. Однако осуществить это не удалось. При этом в 2012 году страна все-таки приступила к ее испытаниям. Ракета предназначена для нанесения ядерного удара. Согласно открытых источников, она имеет разделяющуюся на 10 частей боеголовку, а дальность полета составляет 12 000 — 14 000 км.



Кроме того, на параде были показаны ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N, передает Взгляд.

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